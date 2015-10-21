Доработка Opencart (варианты доставки и оплаты)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки113 просмотров
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На сайте Opencart 1.5.4.1.2 нужно установить модули доставки и оплаты (модулей также нет, предложить модули):

-Доставка курьером (для Спб)

-EMS почта России (для Лен.обл. и регионов)

-Почта России

Оплата через Робокассу

Оплата наличными

После выбора способа доставки, выбор способа оплаты (свой для каждого вида доставки).

Для доставки курьером:

-Оплата наличными

-Безналичная оплата

Для EMS:

-Безналичная оплата

Для Почты России:

-Безналичная оплата

OpenCart
8 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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