Доработка Opencart (варианты доставки и оплаты)

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен человек который будет сидеть просто день и ночь над коддингом и натяжкой вёрстки на wordpress(до воскресенья желательно), ибо надо уже сдавать проект, а у нас произошли проблемы c предыдущим программистом-он сбежал, ...