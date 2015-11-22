Linux bash скрипт запуска php файла

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки198 просмотров
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Установлена серверная ОС Debian 7.

Необходим  запуск php скрипта из bash файла wget не подходит, запуск файла php c паролем

123 если запускать через wget то http://domen.ru/index.php?pass=123 - нужно реализовать через вызов /usr/bin/php.

От исполнителя необходим файл скрипта.

PHPLinux
8 лет назад
al430
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
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Все отлично
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