Доработать сайт + скрипты

Веб-программированиеЗавершен2 заявки168 просмотров
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Добрый день! 

Мне нужно доработать сайт желательно  сделать через отдельные скрипты, которые бы прописывались в отдельных файлах, в на самом сайте лишь подключались парой строчек.

Если какой-то пункт не можете сделать, укажите это в ответе.

Указывайте цену и сроки реализации.

8 лет назад
iArt80
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделано на 101%.
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