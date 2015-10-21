Доработать сайт + скрипты

Личный кабинет битрикс Необходимо сделать не сложный личный кабинет битрикс. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.
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Добрый день!
Мне нужно доработать сайт желательно сделать через отдельные скрипты, которые бы прописывались в отдельных файлах, в на самом сайте лишь подключались парой строчек.
Если какой-то пункт не можете сделать, укажите это в ответе.
Указывайте цену и сроки реализации.
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