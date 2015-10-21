Доработать сайт + скрипты

Добрый день!

Мне нужно доработать сайт желательно сделать через отдельные скрипты, которые бы прописывались в отдельных файлах, в на самом сайте лишь подключались парой строчек.

Если какой-то пункт не можете сделать, укажите это в ответе.

Указывайте цену и сроки реализации.