Воспроизвести сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Есть сайт, недоделанный, на самописном движке. Перспективы завершения работы самые неопределенные.

Требуется не важно каким способом воспроизвести его работу, функциональность, админку, дизайн и пр. После чего доделать.

И все-таки, в связи с извращенными))) требованиями к функционалу, желательно на базе другого самописного движка. Чтобы не было ограничений стандартными возможностями.

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8 лет назад
Ivanof
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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