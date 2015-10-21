Написать условие для Wayfinder modx revo

[code]Нужен человек который напишет условие для Wayfinder modx revo

Задание:

Нужно что бы в меню на сайте выводились родители, при использовании одного шаблона.

при использовании

[code]&startId=`[[*parent:isequalto=`0`:then=`[[*id]]`:else=`[[*parent]]`]]`[/code]

для тех кто в этой теме специалист работа 1ой минуты

оплата wmr

цену указывайте в коментариях