Помощник в js событий для Google Analitics

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Необходим Помощник для организации в js событий для Google Analitics. Срок -1-2 дня. Оплата - солидная (адекватная). Отзыв - само собой ЖИРНЫЙ. 

$( "#contact_phone" ).click(function() {  $("#contact_phone").text("(044) ххх-хх-хх");  yaCounter3хххххх.reachGoal('zvonok');  ga('send', 'event', 'Звонок', 'Клик');  $("#contact_phone").unbind("click"); });

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
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