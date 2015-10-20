Доработка готового сайта

На страницу http://ayayai.com.ua/services/ekskyrsii-dlya-shkolnikov/68/ необходимо добавить поле ввода с именем, номером телефона и email. Далее чтобы данные попадали в amo crm.
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Добрый день!
Нужно доработать сайт: zainskavto.ru
Необходимо незначительно улучшить дизайн, добавить фильтры, и тд.
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