Javascript задачи для HTML/JS сайта

Добрый день,

требуется Javascript помощь в работе над сайтом efl.owlookit.com

Это HTML/JS визард-опросник на основе слайдера http://github.com/kenwheeler/slick хранящий результаты в local storage. Я завершаю локализацию (на основе https://github.com/l20n/l20n.js) и приступлю к SEO.

Нужна помощь выполнить следующие Javascript/jQuery задачи:

сохранять выбранный язык на всем проекте, сейчас сбрасывается при завершении каждого модуля (открытия нового html) на английский;

отслеживать пройденный путь пользователя, не допуская его возврата назад и перехода на другие ветки, см. efl.owlookit.com/progress.html

переадресация пользователя на статический URL, когда все модули завершены

Если интересует, пожалуйста оцените работу и сроки.

Спасибо!

С уважением, Руслан Ворощук