Javascript задачи для HTML/JS сайта

Добрый день уважаемые веб-мастера! Необходим дизайн интернет-магазина на достаточно редкую тематику(оптовая и мелкооптовая продажа рыбы и рыбных деликатесов) Предоставлю цветовую палитру сайта на предмете обложки упаковки продукта Интересует стоимость работы по дизайну, дизайну логотипа(пример, есть...немного доработать), установки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
требуется Javascript помощь в работе над сайтом efl.owlookit.com
Это HTML/JS визард-опросник на основе слайдера http://github.com/kenwheeler/slick хранящий результаты в local storage. Я завершаю локализацию (на основе https://github.com/l20n/l20n.js) и приступлю к SEO.
Нужна помощь выполнить следующие Javascript/jQuery задачи:
- сохранять выбранный язык на всем проекте, сейчас сбрасывается при завершении каждого модуля (открытия нового html) на английский;
- отслеживать пройденный путь пользователя, не допуская его возврата назад и перехода на другие ветки, см. efl.owlookit.com/progress.html
- переадресация пользователя на статический URL, когда все модули завершены
Спасибо!
С уважением, Руслан Ворощук
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