Настроить бэкап движка битрикса и базы данных

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок196 просмотров
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Нужно сделать автоматический бэкап движка битриксе и его БД mysql. Сейчас там облачное, не понятно как работает, а автобэкап не включается.

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8 лет назад
DDMDDM
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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