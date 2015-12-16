Сервис по раскрутке аккаунтов в Instagram.

Веб-программированиеЗавершен13 заявок543 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать полностью с нуля сервис, а именно сайт, включая дизайн и прочее, на который будет прикручен соответствующий функционал. 

Стандартный функционал:

1.   Фоллоу;

2.   Анфоллоу;

3.   Лайки;

4.   Комментарии;

5.   Размещение фото.

Весь остальной функционал и более подробное ТЗ оговариваем во время выбора исполнителя. 

8 лет назад
maxstor2004
Виталий 
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$3000
30 дней
Очень жаль, что проект не довели до конца, на то были свои, сторонние причины. По команде вопросов нет, все четко, по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Проект жалко, был бы очень интересным в итоге. Жаль что остановился в процессе.
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