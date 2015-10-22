Исправить метатеги (H1)

на сайте изначально не обратил должного внимания, при разработке.. И когда начали продвигать, то тогда понял, что имеется проблема с метатегами.

под тегом H1 пишется название раздела/меню, а надо, чтоб под H1 был название как в title.

Вот на примере, возмем раздел фотографы:

http://ipkmv.ru/category/fotografy

Сейчас там H1 считается "Фотографы". А мне надо, чтоб под H1 был "Каталог профессиональных фотографов, фотографы Пятигорска и КМВ"

Как то пытались менять, но название раздела тоже менялся.

За сколько можно исправить этот недочет?