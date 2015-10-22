Исправить метатеги (H1)

Есть мобильное приложение. Когда человек заходит на сайт с мобильного устройства, нужно показывать вверху, что оно существует. Причем, если человек сидит с андроида, должно перекинуть в гугл плей. Если с айфона – то в эплстор. Чтобы ...
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на сайте изначально не обратил должного внимания, при разработке.. И когда начали продвигать, то тогда понял, что имеется проблема с метатегами.
под тегом H1 пишется название раздела/меню, а надо, чтоб под H1 был название как в title.
Вот на примере, возмем раздел фотографы:
http://ipkmv.ru/category/fotografy
Сейчас там H1 считается "Фотографы". А мне надо, чтоб под H1 был "Каталог профессиональных фотографов, фотографы Пятигорска и КМВ"
Как то пытались менять, но название раздела тоже менялся.
За сколько можно исправить этот недочет?
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