Сделать пагинацию на DataTables и Backbone

Здравствуйте. Нужно создать несколько калькуляторов расчета на сайте. Что нужно сделать: 1. Найти плагин/скрипт калькулятора на Wordpress. 2. Запрограммировать в плагине/скрипте логику расчета (можно подсмотреть у конкурентов). 3. Вставить на сайт [b]работоспособную версию[/b] калькулятора. Примеры сайтов где это все хорошо реализовано: [url=http://calculator-credit.ru/]http://calculator-credit.ru/[/url] [url=http://calcsoft.ru/sberbank]http://calcsoft.ru/sberbank[/url] [url=http://www.banki.ru/services/calculators/credits/]http://www.banki.ru/services/calculators/credits/[/url] Цена/сроки?