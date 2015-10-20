Сделать пагинацию на DataTables и Backbone

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка100 просмотров
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Необходимо прикрутить пагинацию к существующему компоненту на Backbone. Данные получаются с сервера в JSON, отрисовываются как коллекция Bacbone в плагине DataTables. Сложности - нет возможности на бэкенде изменять формат ответа.

8 лет назад
samoxbal
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад