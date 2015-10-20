Доработка сайта на WordPresse есть сайт www.mfseries.md нужно доработать раздел лучший форвард сейчас он работает слеж образом считаются пропушенные вратаря и он вставляет его в лучший форвард http://joxi.ru/752a5WVt0ODe20

нужно сделать чтобы форварды считались забитые голы отдельно и вратари пропушенные мячи отдельно сейчас у вратарей всё ок считается верно но переходят забитые что вратарь ставится в таблицу к форвардам а это пропушенные

в админке ставится галочька Goals http://joxi.ru/K8239GVTwW45rO и после ставится в поле голы вот таким методом считаются пропушенные и забитые голы у форвардов и голкиперов нужно поправить данную проблему