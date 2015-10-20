Добавить раздел на сайт в админку

есть сайт http://vrnhome36.ru/ который продвигался и на который размещались линки компания провела ребрендинг новый сайт располагается по адресу http://voronezh.metropoles.ru/ сменили дизайн и содержание нужно безболезненно и качественно переадресовать старый сайт чтобы рейтинг в поисковиках не понизился