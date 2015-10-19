Скрипт подстановки курса доллара и евро

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
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Необходим скрипт для интернет-магазина, подстановка курса доллара и евро в аадминке.

Курс берется каждый день в 00.30 (допустим) и автоматически подставляется в базу интернет-магазина.

Движок магазина phpshop.

8 лет назад
Devres
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад