Задача по javascripts

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки120 просмотров
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Здравствуйте. Задача для специалиста по javascripts. Слайдер, прокрутка.

Javascript
8 лет назад
derban
Сергей 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва