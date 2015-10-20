Требуется пара доработок Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

ТЗ тут:

https://docs.google.com/document/d/1B9x5LlRHNNqy47lFTpnQFrETEX7hiRh8DBmhG2hWeOU/edit?usp=sharing

Предлагайте, пожалуйста, свои цены.

WordPress
8 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад