Сбор статистики по пользователям заходившим на сайт Joomla

Сбор статистики по зарегистрированым пользователям заходившим на сайт, сайт на Joomla.

Собирать в БД статистику по удачным и неудачным входам на сайт(сайт доступен только при вводе логина и пароля).

В БД записывать Login | Дата входа | Время входа | I.P. | Страна | Удачная/Неудачная попытка

Написать скрипт который при запуске будет отправлять два мейла:

1. Отчета на мейл с удачными входами за введенный период.

Login | Дата входа | Время входа | I.P. | Страна |

2. Отчета на мейл с НЕудачными входами за введенный период.

Login | Дата входа | Время входа | I.P. | Страна |

Возможность вносить определенные I.P. или диапазон в Black List

Возможность вносить определенные I.P. или диапазон в White List (White List имеет приоритет над Black List)

При попытке войти с IP находящегося в Black List'е выводить сообщение "Wrong password", после пятой попытки показывать "каптчу"

При вводе 5 раз неправильный пароль показывать "каптчу". Это правило для всех IP.