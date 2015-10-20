Добрый день! ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1B9x5LlRHNNqy47lFTpnQFrETEX7hiRh8DBmhG2hWeOU/edit?usp=sharing Предлагайте, пожалуйста, свои цены.
Сбор статистики по пользователям заходившим на сайт Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сбор статистики по зарегистрированым пользователям заходившим на сайт, сайт на Joomla.
Собирать в БД статистику по удачным и неудачным входам на сайт(сайт доступен только при вводе логина и пароля).
В БД записывать Login | Дата входа | Время входа | I.P. | Страна | Удачная/Неудачная попытка
Написать скрипт который при запуске будет отправлять два мейла:
1. Отчета на мейл с удачными входами за введенный период.
Login | Дата входа | Время входа | I.P. | Страна |
2. Отчета на мейл с НЕудачными входами за введенный период.
Login | Дата входа | Время входа | I.P. | Страна |
Возможность вносить определенные I.P. или диапазон в Black List
Возможность вносить определенные I.P. или диапазон в White List (White List имеет приоритет над Black List)
При попытке войти с IP находящегося в Black List'е выводить сообщение "Wrong password", после пятой попытки показывать "каптчу"
При вводе 5 раз неправильный пароль показывать "каптчу". Это правило для всех IP.
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