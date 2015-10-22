Удалить на сайте вирус!

Веб-программированиеЗавершен6 заявок171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно найти и удалить на сайте вирусы. Подробнее в ЛС если нужно.

Пишите сразу цену.

8 лет назад
R0cknRolla
Евгений 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Справился очень быстро и качественно, спасибо!
Отличный заказчик. Четкая формулировка задания. Понимание. Сотрудничеством доволен. Однозначно рекомендую