Разработать небольшое веб-приложение

$100
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок189 просмотров
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Приложение по созданию и учёту кодов на скидки в сфере обслуживания (рестораны, магазины и пр.)

Генерация случайных кодов по шаблону, сохранение в базе, отметки об погашении, отчет по использованным.

Дизайна страниц нет, главное простота, функциональность и удобство в работе.

ОС Linux, Apache, PHP (можно фреймворки), MySQL (PostgreSQL).

Есть подробное ТЗ с требованиями, функционалом, схемой БД.

8 лет назад
vilix
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад