Нужен программист

Есть мобильное приложение. Когда человек заходит на сайт с мобильного устройства, нужно показывать вверху, что оно существует. Причем, если человек сидит с андроида, должно перекинуть в гугл плей. Если с айфона – то в эплстор.

Чтобы понять визуально, что нужно, зайдите с мобильного устройства, например, на сайт kinopoisk.ru и вверху увидите, что Вам будет предложено скачать мобильное приложение.

Сколько будет стоить эта работа и каковы сроки?