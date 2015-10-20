Нужен программист

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок242 просмотра
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Есть мобильное приложение. Когда человек заходит на сайт с мобильного устройства, нужно показывать вверху, что оно существует. Причем, если человек сидит с андроида, должно перекинуть в гугл плей. Если с айфона – то в эплстор. 

Чтобы понять визуально, что нужно, зайдите с мобильного устройства, например, на сайт kinopoisk.ru и вверху увидите, что Вам будет предложено скачать мобильное приложение. 

Сколько будет стоить эта работа и каковы сроки?

8 лет назад
Lana_Kovaleva
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад