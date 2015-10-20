Flickr.com API скрипт

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Добрый День,

Нужен человек, который бы написал скрипт по автоматическому добавлению фотографий в определенные группы на сайте Flickr.com. Сам сайт бесплатно предоставляет для этого API, с которым не должно быть никаких проблем. UI оболочка не нужна, достаточно командной строки.

8 лет назад
guest_1445338530378
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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