Необходимо создать форму онлайн заявки для Bitrix и , на которую не будут спамить и она будет корректно работать.

Требования:

- должна быть универсальна (форма планируется разместить на 4 сайтах с разными версиями Bitrix)

- проверочный код должен быть на русском

На задачу выделено 2 часа.

Стоимость 1 часа – 250р

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (указан в профиле) – обсудим и я вышлю полное ТЗ.