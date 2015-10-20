Портирование сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок167 просмотров
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Есть готовый сайт на самописной системе управления контентом, которая не удовлетворяет по возможностям и удобству. Необходимо полноценно портировать его на wordpress со 100% сохранением текущего оформления.

Адрес сайта: http://aisgroup.ru

WordPress
8 лет назад
sergo43
Сергей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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