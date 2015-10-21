Доработать шаблон на opencart

Добрый день уважаемые веб-мастера! Необходим дизайн интернет-магазина на достаточно редкую тематику(оптовая и мелкооптовая продажа рыбы и рыбных деликатесов) Предоставлю цветовую палитру сайта на предмете обложки упаковки продукта Интересует стоимость работы по дизайну, дизайну логотипа(пример, есть...немного доработать), установки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Убрать мобильную версию
2. Убрать картинку из подкаталога.
3. Выровнить продукт (Вы смотрели, рекомендуем)
4. Иконки соцсетей перенести вправо меню.
5. Откорректировать страницку продукта. Обычное смещение.
сайт shtoffbeer.ru
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