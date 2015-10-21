Доработать шаблон на opencart

Сайт http://vs-electro.ru/, необходимо настроить выгрузку для Маркета с максимально возможной информацией. Делал человек, не доделал и сейчас не отвечает. Что мы хотим. 1) Марка 2) Модель 3) Характеристики 4) Описание 5) Картинка 6) Доставка и все возможные другие поля которые маркет поддерживает. Сама ...