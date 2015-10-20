Внести несколько правок на MODx

Добрый день уважаемые веб-мастера! Необходим дизайн интернет-магазина на достаточно редкую тематику(оптовая и мелкооптовая продажа рыбы и рыбных деликатесов) Предоставлю цветовую палитру сайта на предмете обложки упаковки продукта Интересует стоимость работы по дизайну, дизайну логотипа(пример, есть...немного доработать), установки ...
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В админ панель не вынесены многие короткие тексты на разных языках (типа - Задать вопрос, Смотреть все видео, Записаться на консультацию и т.д) Нужно логично вынести в админку к каждому разделу мелкие детали, которые невозможно перевести в данный момент.
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