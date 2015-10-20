Внести несколько правок на MODx

Добрый День, Нужен человек, который бы написал скрипт по автоматическому добавлению фотографий в определенные группы на сайте [url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FFlickr.com]Flickr.com[/url]. Сам сайт бесплатно предоставляет для этого API, с которым не должно быть никаких проблем. UI оболочка не нужна, ...