Очень хотел бы оставить положительный отзыв, но не могу. Сроки затянуты в 3 раза от намеченных, работа не завершена полностью. Увы, принять продукт, выполненный на 80% не могу, а времени на реализацию больше нет. Савр задавал правильные вопросы в процессе работы, но видимо был очень занят, либо поставил для моей задачи низкий приоритет. А это неприемлемо. Сроки реализации - вот узкое место. В остальном, могло быть хорошо.