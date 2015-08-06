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Отзывы заказчиков
$400
5 баллов
7 лет назад
Очень хотел бы оставить положительный отзыв, но не могу. Сроки затянуты в 3 раза от намеченных, работа не завершена полностью. Увы, принять продукт, выполненный на 80% не могу, а времени на реализацию больше нет. Савр задавал правильные вопросы в процессе работы, но видимо был очень занят, либо поставил для моей задачи низкий приоритет. А это неприемлемо. Сроки реализации - вот узкое место. В остальном, могло быть хорошо.
$37
10 баллов
8 лет назад
Работа сделана качественно, исполнитель во многом превысил мои ожидания по качеству верстки вывода результатов скрипта\настройки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую
$35
10 баллов
8 лет назад
Справился с задачами на отлично, разбирается в своем деле на 100%, рекомендую сотрудничать по Javascript.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Понятное ТЗ, своевременная оплата.
$12
10 баллов
8 лет назад
Добрый день! Работали впервый раз. С проблемой разобрался, устранил, лишних вопросов не было. Тягучки тоже. За что получил от меня своевременную оплату по факту. Рекомендую как ответственного специалиста. с/у Щёкин Д.В.
Ответный отзыв
Было приятно поработать. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо.
$150
10 баллов
9 лет назад
Работа в Мадженто выполнена отлично! Савр хороший специалист, всегда на связи! Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую
Веб-программирование
29 отзывов(-1)
от $10
от 3 часов
нет рейтинга