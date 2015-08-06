savr_goryaev

Савр Горяев savr_goryaev

 
47 летРоссия/Элиста
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Gigant
Андрей 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$400
5 баллов
7 лет назад
Разработка системы взаимодействия двух API на Php
Очень хотел бы оставить положительный отзыв, но не могу. Сроки затянуты в 3 раза от намеченных, работа не завершена полностью. Увы, принять продукт, выполненный на 80% не могу, а времени на реализацию больше нет. Савр задавал правильные вопросы в процессе работы, но видимо был очень занят, либо поставил для моей задачи низкий приоритет. А это неприемлемо. Сроки реализации - вот узкое место. В остальном, могло быть хорошо.
Alex_Bezrodniy
Александр 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$37
10 баллов
8 лет назад
Скрипт для вывода выписки privat24 для корпоративных лиц
Работа сделана качественно, исполнитель во многом превысил мои ожидания по качеству верстки вывода результатов скрипта\настройки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
vrusua
Руслан 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 отзыва
$35
10 баллов
8 лет назад
Javascript задачи для HTML/JS сайта
Справился с задачами на отлично, разбирается в своем деле на 100%, рекомендую сотрудничать по Javascript.
Хороший заказчик. Понятное ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
DenzelCH
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Настроить правильную работу увеличения изображений
Добрый день! Работали впервый раз. С проблемой разобрался, устранил, лишних вопросов не было. Тягучки тоже. За что получил от меня своевременную оплату по факту. Рекомендую как ответственного специалиста. с/у Щёкин Д.В.
Было приятно поработать. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо.
Ответный отзыв
katkovaleksey
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на Magento
Работа в Мадженто выполнена отлично! Савр хороший специалист, всегда на связи! Спасибо!
Хороший заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
Веб-программирование
29 отзывов(-1)
от $10
от 3 часов
нет рейтинга