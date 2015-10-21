На сайт туристического агентства сделать добавление туров

На сайт туристического агентства, сделанного на Joomla, нужно организовать добавление туров менеджерами и их последующем отражении на нужных страницах по критериям выбора.

Я вижу путь создания новой таблицы в MySQL, занесения туда через скрипты из текстового файла данных по требованию и их дальнейшему выводу в нужных местах используя несколько условий. Например, нужно вывести 8 предложений (каждое в отдельной строке со всеми необходимыми данными для сортировки и вывода) в существующем графическом виде сперва отсортировав их по дате добавления (свежие в первую очередь), далее условие - страна Египет, далее условие - дата вылета более текущей даты, далее условие - отели 3* (возможны еще условия по другим колонкам до 10-ти штук).

Однако знаю, что есть более элегантные решения с возможностью добавлять менеджерам прямо на сайте предложения.

Жду от вас, профессионалы, предложений.