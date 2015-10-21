Добавить форму и интегрировать с Amo crm

На сайт туристического агентства, сделанного на Joomla, нужно организовать добавление туров менеджерами и их последующем отражении на нужных страницах по критериям выбора. Я вижу путь создания новой таблицы в MySQL, занесения туда через скрипты из текстового ...
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На страницу http://ayayai.com.ua/services/ekskyrsii-dlya-shkolnikov/68/ необходимо добавить поле ввода с именем, номером телефона и email. Далее чтобы данные попадали в amo crm.
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