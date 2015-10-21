Добавить форму и интегрировать с Amo crm

Есть старый сайт, с него переносили контент, нужно проверить соответствие контента Метатеги, тайтлы, линки, тексты картинки, у товаров цена чтобы соответствовала как на сайте примере. Что не совпадает поправить дописать и т.д. В общем весь контент ...