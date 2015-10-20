Добавить раздел "Обои" на сайт (Drupal)

На страницу http://ayayai.com.ua/services/ekskyrsii-dlya-shkolnikov/68/ необходимо добавить поле ввода с именем, номером телефона и email. Далее чтобы данные попадали в amo crm.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте: http://mexin.com.ua/
Надо сделать слева в каталоге под перечнем дверей раздел Обои. Когда мы на него нажимаем раскрываются
подразделы: к примеру американские, итальянские и т.д. Если нажать на
раздел обои, то все обои показываются. Если мы нажимаем на подраздел то
только того подраздела товар. Учитывая, что у нас на главной странице
показывается наша продукция и там двери мы их смешивать не хотим, надо
поставить фильтр, чтоб обои туда не попадали. Создать новый вид товара
ОБОИ. Настроить его таким образом как у нас двери - с кнопкой купить, с
ценой, артикулом. И при нажатии на фотографию обой она просто
раскрывается (увеличивается).
Потом когда мы входим в какой либо с подразделов. Должна идти обобщающая
фотография а рядом описание (текст). А под текстом - товар - фотографии
обой. с видом как я ранее написал. Наполняем мы сами. Вы только
закидываете любой текст, чтоб мы видели, что он правильно отображается.
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