Добавить раздел "Обои" на сайт (Drupal)

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Надо сделать слева в каталоге под перечнем дверей раздел Обои. Когда мы на него нажимаем раскрываются

подразделы: к примеру американские, итальянские и т.д. Если нажать на

раздел обои, то все обои показываются. Если мы нажимаем на подраздел то

только того подраздела товар. Учитывая, что у нас на главной странице

показывается наша продукция и там двери мы их смешивать не хотим, надо

поставить фильтр, чтоб обои туда не попадали. Создать новый вид товара

ОБОИ. Настроить его таким образом как у нас двери - с кнопкой купить, с

ценой, артикулом. И при нажатии на фотографию обой она просто

раскрывается (увеличивается).

Потом когда мы входим в какой либо с подразделов. Должна идти обобщающая

фотография а рядом описание (текст). А под текстом - товар - фотографии

обой. с видом как я ранее написал. Наполняем мы сами. Вы только

закидываете любой текст, чтоб мы видели, что он правильно отображается.