Javascript в Joomla

1) при изменении разрешения на 768 skillbar не отображаются.

2) кругляшки process bar если скролить к ним обратно то они отборажают другие значения рандомно, их заедает

3) при пролистывании проектов, при наведении на кнопку next она пропадает через пару секунд и уже нажимать некуда

скилбары взяты отсюда и вставлены в joomla как html код с переносом стилей и яваскиптов wpmines.com/demos/sility/