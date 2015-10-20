Спарсить сайт в формате для добавления в ЯндексМаркет

Требуется спарсить сайт в формат Excel для добавления сайта в ЯндексМаркет

Формат всем известен и содержит следующие столбцы:

url (адрес страницы)

price (цену)

currencyId (валюта - везде рубли)

category (категория)

picture (ссылка картинка)

name (Имя товара)

description (описание товара)

Сайт: http://www.pechikamini.ru/

Вся продукция лежит в каталоге http://www.pechikamini.ru/production/***

Если на какие-то товары не будет цены, то их просто не нужно добавлять в таблицу

У меня уже есть спарсенный файл, но он содержит ошибки и ЯндексМаркет не добавляет его. Могу скинуть его, чтобы вы поработали с ним и избавили его от этого недостатка.

Собственно говоря задание главное - создать Excel файл с продукцией, который бы добавился в ЯндексМаркет