На страницу http://ayayai.com.ua/services/ekskyrsii-dlya-shkolnikov/68/ необходимо добавить поле ввода с именем, номером телефона и email. Далее чтобы данные попадали в amo crm.
Спарсить сайт в формате для добавления в ЯндексМаркет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется спарсить сайт в формат Excel для добавления сайта в ЯндексМаркет
Формат всем известен и содержит следующие столбцы:
url (адрес страницы)
price (цену)
currencyId (валюта - везде рубли)
category (категория)
picture (ссылка картинка)
name (Имя товара)
description (описание товара)
Сайт: http://www.pechikamini.ru/
Вся продукция лежит в каталоге http://www.pechikamini.ru/production/***
Если на какие-то товары не будет цены, то их просто не нужно добавлять в таблицу
У меня уже есть спарсенный файл, но он содержит ошибки и ЯндексМаркет не добавляет его. Могу скинуть его, чтобы вы поработали с ним и избавили его от этого недостатка.
Собственно говоря задание главное - создать Excel файл с продукцией, который бы добавился в ЯндексМаркет
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