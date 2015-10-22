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Формирование файла sitemap.xml по данным из таблицы MYSQL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скрипт на php, который будет по данным из таблицы базы MYSQL формировать пачку файлов sitemap.xml.
Всего в таблице 2,5 миллиона строк, маска для построения УРЛ выглядит так: домен_сайта/autoparts/search/первое_поле/второе_поле/ . Причем сочетание первого и второго полей в xml файле должно быть уникальным в файле карты сайта, а в базе они повторяются (один и тот же товар от разных поставщиков).
Нужно, чтобы в каждом файле было по 50 тысяч ссылок на страницы, также должен быть индексный файл sitemap, в котором будут ссылки на файлы со ссылками.
В скрипте должен быть блок настроек (например в виде отдельного конфигурационного файла), в котором можно будет прописать имя базы данных, название таблицы, логин и пароль для доступа, названия столбцов в таблице.
Файл должен соответствовать вот этому стандарту: http://www.sitemaps.org/ru/protocol.html
и проходить проверку в сервисах по проверке sitemap
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