Формирование файла sitemap.xml по данным из таблицы MYSQL

Требуется скрипт на php, который будет по данным из таблицы базы MYSQL формировать пачку файлов sitemap.xml.

Всего в таблице 2,5 миллиона строк, маска для построения УРЛ выглядит так: домен_сайта/autoparts/search/первое_поле/второе_поле/ . Причем сочетание первого и второго полей в xml файле должно быть уникальным в файле карты сайта, а в базе они повторяются (один и тот же товар от разных поставщиков).

Нужно, чтобы в каждом файле было по 50 тысяч ссылок на страницы, также должен быть индексный файл sitemap, в котором будут ссылки на файлы со ссылками.

В скрипте должен быть блок настроек (например в виде отдельного конфигурационного файла), в котором можно будет прописать имя базы данных, название таблицы, логин и пароль для доступа, названия столбцов в таблице.

Файл должен соответствовать вот этому стандарту: http://www.sitemaps.org/ru/protocol.html

и проходить проверку в сервисах по проверке sitemap