Сделать простенький лендинг на конструкторе

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Требуется сделать лендинг на известном исполнителю конструкторе сайтов.

Тематика: курсы по обучению работе с программой.

Дизайн: на усмотрение исполнителя. Графические материалы это скриншоты программы и лого.

Количество страниц: одностраничный или несколько страниц.

Вверху пункты меню. При нажатии на один из которых прокрутка вниз страницы до нужного блока с информацией.

Блоки информации:

1. Информация о обучении

2. Информация о программе

2. Расценки на обучение в зависимости от выбранного тарифа

3. Блок вопрос-ответ

4. Информация про юр. лицо

5. Блок отзывов от довольных клиентов

6. Блок решаемых задач.

После обучения Ваши специалисты смогут:

- работать в системе

- решать типовые ситуации

- другое

Элементы:

1. Форма отправки заявки

2. Онлайн консультант

3. Счетчик количества клиентов прошедших обучение

Другие на усмотрение дизайнера

Более подробная информация и тексты будут скинуты в формате .doc

Просьба писать какой конструктор вы используете.

8 лет назад
StepVic
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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