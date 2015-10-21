Доработка проекта Wordpress - сегодня

Требуется скрипт на php, который будет по данным из таблицы базы MYSQL формировать пачку файлов sitemap.xml. Всего в таблице 2,5 миллиона строк, маска для построения УРЛ выглядит так: домен_сайта/autoparts/search/первое_поле/второе_поле/ . Причем сочетание первого и второго полей в xml ...