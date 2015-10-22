Доработка форума phpBB

Установлен модуль User profile comments. При добавлении комментария нужно сделать так что бы его мог одобрить пользователь, к профилю которого добавлен комментарий. Если активировать полный доступ (Управление комментариями и их настройками) для зарегистрированных пользователей, то ...
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Это единоразовый проект.
Нужно доработать форум phpBB. + сделать адаптивный логотип (есть psd лого)
ТЗ в аттаче.
Срок сдачи 22.10.15.
Рассматриваем только тех исполнителей, которые готовы приступить к работе немедленно.
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