Доработка форума phpBB

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Это единоразовый проект.   

Нужно доработать форум phpBB. + сделать адаптивный логотип (есть psd лого) 

ТЗ в аттаче. 

Срок сдачи 22.10.15. 

Рассматриваем только тех исполнителей, которые готовы приступить к работе немедленно.

PHP
8 лет назад
elinak1989
Элина 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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