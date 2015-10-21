Доработка сайта Bitrix

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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Ищу программиста для переработки сайта на Bitrix / Битрикс (редакция бизнес). География присутствия не имеет значения, главное чтобы расхождение во времени позволяло проводить обсуждения в онлайн режиме.

Проект включает в себя плотную интеграцию с 1С УТ-11 на уровне обмена не только счетов, но массы других документов.

Необходимо реализовать несколько дополнительных форм связи, настроить несколько бизнес-процессов и реализовать множество других доработок. Проект будет нуждаться в постоянной поддержке и модернизации.

Очень важно, чтобы задачи реализовывались в четко оговоренные сроки и с заданными параметрами.

Оплата по факту исполнения каждого этапа/доработки. Если есть сомнения в том, что работа будет оплачена можно использовать сторонние сервисы, где есть депозиты/аккредитивы и арбитраж.

ВАЖНО !!!

Перед началом работ Исполнитель обязан с нашим представителем согласовать схему и методы исполнения.

Вы получаете резервную копию сайта.

На ней реализуете согласованное ранее дополнение.

Проводится тестирование

Если результат соответствует заданию, то изменения переносятся на сайт, а Исполнитель получает деньги.

Задача 1. Обработка рекламаций (Пример)

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Заказчик обращается к нам с рекламацией. Мне необходимо чтобы он мог в личном кабинете:

  • создать обращение/рекламацию;
  • выбрать тип обращения (поломка при эксплуатации, проблема с новым изделием и т.п.);
  • выбрать изделие из каталога, с которым у него возникли проблемы;
  • прикрепить несколько фото (размер и количество ограничиваем);
  • описать/изложить суть проблемы;
  • уточнить контактные данные, которые мы берем из его профиля;
  • отслеживать статус рекламации;
  • получать уведомления об изменении статуса посредством e-mail и/или SMS;
  • вести переписку со специалистом;
  • при осуществлении ремонта видеть стоимость работ и запчастей и их перечень (в соответствии с каталогом);
  • утверждать смету работ и деталей необходимых для выполнения его обращения;
  • закрывать "билет" или возобновлять его.
  • оценивать "билет" после его закрытия и писать на него отзыв;
  • создавать из "билета" обращение в службу контроля качества;
  • оплачивать оказанные работы и услуги;
Администратор должен иметь возможность:

  • утверждать/корректировать тип обращения;
  • выбирать тип ремонта платный/бесплатный;
  • выбрать Исполнителя для проведения работ;
  • изменять изделие из каталога, по которому создано обращение, при условии, если Заказчик выбрал не правильное изделие;
  • утверждать/корректировать смету Исполнителя. Предполагается что пока Администратор не утвердит

    смету Исполнителя она не попадет к Заказчику на согласование;

  • утверждать/корректировать плановые сроки закрытия обращения Исполнителя. Предполагается что пока

    • Администратор с Исполнителем не согласуют сроки Заказчик будет видеть

    только предопределенный срок исполнения соответствующий типу обращения;

  • закрывать обращения;
  • печатать заполненные бланки для Заказчика;

Исполнитель должен иметь возможность

  • создавать смету с выбором работ и деталей;
  • утверждать смету, скорректированную Администратором;
  • утверждать сроки исполнения;
  • вести диалог с Заказчиком;
  • печатать заполненные бланки для Заказчика;
Контролер

  • получать уведомление о закрытых обращениях;
  • видеть закрытые наряды;
  • возвращать обращения на доработку Администратору;
  • вводить оценку качества работ данную Заказчиком;
  • создавать из "билета" обращение к руководству компании, если оценка исполнения

    ниже предопределенного уровня (можно реализовать создание автоматических

    уведомлений руководству компании для обращений с низкой итоговой

    оценкой);

Примечание

Исполнитель, как и Контролер могут быть сторонними для компании лицами, т.е. обычными подрядчиками.

При этом они могут никогда не встречаться.

Возможна ситуация что с Заказчиком непосредственно будет встречаться только Исполнитель,

остальные могут контактировать только используя телефон и личный

кабинет.

Утвержденная смета должна передаваться в 1С как заказ или подобный документ. Закрытый заказ как реализация; оплата в соответствии

со способом произведенной оплаты.

Некоторые вещи/функции могут быть не до конца продуманы и поэтому оказаться избыточными.

Описание задачи достаточно сырое. Блок схемы процесса пока нет.

8 лет назад
CEO_ILYA
Илья 
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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