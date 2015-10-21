Доработка сайта Bitrix

Нужно сделать бэкап сайта (резервная копия сайта и базы данных предоставлена хостингом). Движок OpenCart.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу программиста для переработки сайта на Bitrix / Битрикс (редакция бизнес). География присутствия не имеет значения, главное чтобы расхождение во времени позволяло проводить обсуждения в онлайн режиме.
Проект включает в себя плотную интеграцию с 1С УТ-11 на уровне обмена не только счетов, но массы других документов.
Необходимо реализовать несколько дополнительных форм связи, настроить несколько бизнес-процессов и реализовать множество других доработок. Проект будет нуждаться в постоянной поддержке и модернизации.
Очень важно, чтобы задачи реализовывались в четко оговоренные сроки и с заданными параметрами.
Оплата по факту исполнения каждого этапа/доработки. Если есть сомнения в том, что работа будет оплачена можно использовать сторонние сервисы, где есть депозиты/аккредитивы и арбитраж.
ВАЖНО !!!
Перед началом работ Исполнитель обязан с нашим представителем согласовать схему и методы исполнения.
Вы получаете резервную копию сайта.
На ней реализуете согласованное ранее дополнение.
Проводится тестирование
Если результат соответствует заданию, то изменения переносятся на сайт, а Исполнитель получает деньги.
Задача 1. Обработка рекламаций (Пример)
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Заказчик обращается к нам с рекламацией. Мне необходимо чтобы он мог в личном кабинете:
- создать обращение/рекламацию;
- выбрать тип обращения (поломка при эксплуатации, проблема с новым изделием и т.п.);
- выбрать изделие из каталога, с которым у него возникли проблемы;
- прикрепить несколько фото (размер и количество ограничиваем);
- описать/изложить суть проблемы;
- уточнить контактные данные, которые мы берем из его профиля;
- отслеживать статус рекламации;
- получать уведомления об изменении статуса посредством e-mail и/или SMS;
- вести переписку со специалистом;
- при осуществлении ремонта видеть стоимость работ и запчастей и их перечень (в соответствии с каталогом);
- утверждать смету работ и деталей необходимых для выполнения его обращения;
- закрывать "билет" или возобновлять его.
- оценивать "билет" после его закрытия и писать на него отзыв;
- создавать из "билета" обращение в службу контроля качества;
- оплачивать оказанные работы и услуги;
- утверждать/корректировать тип обращения;
- выбирать тип ремонта платный/бесплатный;
- выбрать Исполнителя для проведения работ;
- изменять изделие из каталога, по которому создано обращение, при условии, если Заказчик выбрал не правильное изделие;
- утверждать/корректировать смету Исполнителя. Предполагается что пока Администратор не утвердит
смету Исполнителя она не попадет к Заказчику на согласование;
- утверждать/корректировать плановые сроки закрытия обращения Исполнителя. Предполагается что пока
- закрывать обращения;
- печатать заполненные бланки для Заказчика;
Администратор с Исполнителем не согласуют сроки Заказчик будет видеть
только предопределенный срок исполнения соответствующий типу обращения;
- создавать смету с выбором работ и деталей;
- утверждать смету, скорректированную Администратором;
- утверждать сроки исполнения;
- вести диалог с Заказчиком;
- печатать заполненные бланки для Заказчика;
- получать уведомление о закрытых обращениях;
- видеть закрытые наряды;
- возвращать обращения на доработку Администратору;
- вводить оценку качества работ данную Заказчиком;
- создавать из "билета" обращение к руководству компании, если оценка исполнения
ниже предопределенного уровня (можно реализовать создание автоматических
уведомлений руководству компании для обращений с низкой итоговой
оценкой);
Исполнитель, как и Контролер могут быть сторонними для компании лицами, т.е. обычными подрядчиками.
При этом они могут никогда не встречаться.
Возможна ситуация что с Заказчиком непосредственно будет встречаться только Исполнитель,
остальные могут контактировать только используя телефон и личный
кабинет.
Утвержденная смета должна передаваться в 1С как заказ или подобный документ. Закрытый заказ как реализация; оплата в соответствии
со способом произведенной оплаты.
Некоторые вещи/функции могут быть не до конца продуманы и поэтому оказаться избыточными.
Описание задачи достаточно сырое. Блок схемы процесса пока нет.
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