Доработка сайта Bitrix

Ищу программиста для переработки сайта на Bitrix / Битрикс (редакция бизнес). География присутствия не имеет значения, главное чтобы расхождение во времени позволяло проводить обсуждения в онлайн режиме.

Проект включает в себя плотную интеграцию с 1С УТ-11 на уровне обмена не только счетов, но массы других документов.

Необходимо реализовать несколько дополнительных форм связи, настроить несколько бизнес-процессов и реализовать множество других доработок. Проект будет нуждаться в постоянной поддержке и модернизации.

Очень важно, чтобы задачи реализовывались в четко оговоренные сроки и с заданными параметрами.

Оплата по факту исполнения каждого этапа/доработки. Если есть сомнения в том, что работа будет оплачена можно использовать сторонние сервисы, где есть депозиты/аккредитивы и арбитраж.

ВАЖНО !!!

Перед началом работ Исполнитель обязан с нашим представителем согласовать схему и методы исполнения.

Вы получаете резервную копию сайта.

На ней реализуете согласованное ранее дополнение.

Проводится тестирование

Если результат соответствует заданию, то изменения переносятся на сайт, а Исполнитель получает деньги.

Задача 1. Обработка рекламаций (Пример)

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Заказчик обращается к нам с рекламацией. Мне необходимо чтобы он мог в личном кабинете:

создать обращение/рекламацию;

выбрать тип обращения (поломка при эксплуатации, проблема с новым изделием и т.п.);

выбрать изделие из каталога, с которым у него возникли проблемы;

прикрепить несколько фото (размер и количество ограничиваем);

описать/изложить суть проблемы;

уточнить контактные данные, которые мы берем из его профиля;

отслеживать статус рекламации;

получать уведомления об изменении статуса посредством e-mail и/или SMS;

вести переписку со специалистом;

при осуществлении ремонта видеть стоимость работ и запчастей и их перечень (в соответствии с каталогом);

утверждать смету работ и деталей необходимых для выполнения его обращения;

закрывать "билет" или возобновлять его.

оценивать "билет" после его закрытия и писать на него отзыв;

создавать из "билета" обращение в службу контроля качества;

оплачивать оказанные работы и услуги;

Администратор должен иметь возможность:

утверждать/корректировать тип обращения;

выбирать тип ремонта платный/бесплатный;

выбрать Исполнителя для проведения работ;

изменять изделие из каталога, по которому создано обращение, при условии, если Заказчик выбрал не правильное изделие;

утверждать/корректировать смету Исполнителя. Предполагается что пока Администратор не утвердит смету Исполнителя она не попадет к Заказчику на согласование;

утверждать/корректировать плановые сроки закрытия обращения Исполнителя. Предполагается что пока

Администратор с Исполнителем не согласуют сроки Заказчик будет видеть только предопределенный срок исполнения соответствующий типу обращения; закрывать обращения;

печатать заполненные бланки для Заказчика;

Исполнитель должен иметь возможность

создавать смету с выбором работ и деталей;

утверждать смету, скорректированную Администратором;

утверждать сроки исполнения;

вести диалог с Заказчиком;

печатать заполненные бланки для Заказчика;

Контролер

получать уведомление о закрытых обращениях;

видеть закрытые наряды;

возвращать обращения на доработку Администратору;

вводить оценку качества работ данную Заказчиком;

создавать из "билета" обращение к руководству компании, если оценка исполнения ниже предопределенного уровня (можно реализовать создание автоматических уведомлений руководству компании для обращений с низкой итоговой оценкой);

Примечание

Исполнитель, как и Контролер могут быть сторонними для компании лицами, т.е. обычными подрядчиками.

При этом они могут никогда не встречаться.

Возможна ситуация что с Заказчиком непосредственно будет встречаться только Исполнитель,

остальные могут контактировать только используя телефон и личный

кабинет.

Утвержденная смета должна передаваться в 1С как заказ или подобный документ. Закрытый заказ как реализация; оплата в соответствии

со способом произведенной оплаты.

Некоторые вещи/функции могут быть не до конца продуманы и поэтому оказаться избыточными.

Описание задачи достаточно сырое. Блок схемы процесса пока нет.