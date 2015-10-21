Лендинг russeptic.ru Надо настроить php отправку писем с передачей utm меток. Пример предоставлю.
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Доработка движка на phpBB
Здравствуйте, есть форумный движок phpbb, нужно его приспособить для моих целей (есть точный макет будущего сайта в фотошоп), а именно:
1. Переделать порядок показа "Последних сообщений". По умолчанию, на главной странице форума есть строчки с форумами и в каждом форуме напротив показано "последние сообщение". Это "последние сообщение" содержит только заголовок, автора и время написания. Мне же нужно: заголовок, текст сообщения (примерно первые 15 слов), автора и время. (есть картинка с заданием).
2. Изменить отображение форума на главной странице сайта. По умолчанию, форум показывается в горизонтальной таблице: разделы форума идут друг под другом, а мне нужно, чтобы из каждого форума на главной странице сайта показывались лишь не более 5 "последний сообщений" с названием соответствующего форума. Оформлены они должны в горизонтальную 5 секционную табличку (есть картинка с заданием).
3. Поиск. Нужно чтобы под поиском на сайте показывались крайние поисковые фразы, которые уже кто-то искал.
4. Дополнительные данные у пользователей. Движок предусматривает регистрацию пользователей на сайте. Нужно чтобы у пользователей в личном кабинете в личном профиле были места для указания дополнительных данных. Например, марка автомобиля и цена покупки машины. Поля должны добавляться (до 400). Каждому добавленному полю, соответствует определенный форум. Вот пример. Предположим, каждый форум просвещен конкретной марке машины. Если пользователь укажет что владеет audi. То в форуме audi, должно быть указано, что один из участников имеет 1 машину audi. Причем не важно пишет там этот участник или нет, все кто смотрит форум audi знают, что среди зарегистрированных участников есть по крайней мере 1 человек, который владеет такой машиной...
5. Таблица с данными. Нужна таблица с построением графика, в которой есть 400 цен, цены должны браться из открытых источников API... (самая сложная часть задания)
6. Сортировка и показ сообщений...
...
Перечень пунктов не полный. Есть еще пункты, но приводить все целиком тут нет смысла. Если есть желающий все это выполнить, то готов обсудить стоимость и сроки. Ничего "не горит", можно спокойно сделать в разумное время. Условие, оплата только после передачи и установки готовой работы у меня на сайте. Способ оплаты любой: вебмани, ЯД, перевод на карту... Я имею большой стаж заказов на разных проектных сайтах (не привожу их чтобы не было рекламы). Передаю исполнителю четкое задание по пунктам, проверяю также по пунктам, есть картинки.
Убедительно прошу: не отвечайте мне типа зайдите на наш сайт и посмотрите наши цены, не присылайте мне ваш прайс, я не буду звонить или писать вам письма чтобы узнать вашу цену. Если вам требуется переводить вебмани и проч платежными системами, то чистыми вы получите меньше, так как есть еще курсы конвертации и обмена. В случае с безопасной сделкой, сумма тоже уменьшится на сумму расходов по этой сделке, это ваши страхи оплачивайте их из своего кармана.
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