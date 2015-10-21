Требуется специалист Node.js для консультации и помощи в установке на свой (Linux Debian 8 64bit) сервер [url=https://github.com/feross/webtorrent]https://github.com/feross/webtorrent[/url] проекта или [url=https://github.com/feross/instant.io]https://github.com/feross/instant.io[/url] знание WebRTC приветствуется. Для связи пишите в личку Оплата по договоренности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программирование викторины.
Авторизация через ВК.
Рандомные вопросы из базы данных с 4-мя вариантами ответа (добавление вопросов через админку).
Викторина начинается, когда ее запускает администратор, и заканчивается, когда есть первый победитель, давший 10 верных ответов/второй вариант через рандом сервис, среди всех кто в тот день дал 10 верных ответов подряд.
Время ответа на вопрос - 15 секунд (на макетах отрисован таймер).
В случае ошибочного ответа - система предлагает попробовать завтра.
Вроде все.
Страница со списком победителей и призы которые они получили.
Приз каждый день новый, его назначает администратор, например DVD диск какого то фильма.
Заоблачные цены просьба не предлагать.
Верстку предоставим.
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