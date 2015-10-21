Программирование викторины

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок305 просмотров
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Требуется программирование викторины.

Авторизация через ВК.

Рандомные вопросы из базы данных с 4-мя вариантами ответа (добавление вопросов через админку).

Викторина начинается, когда ее запускает администратор, и заканчивается, когда есть первый победитель, давший 10 верных ответов/второй вариант через рандом сервис, среди всех кто в тот день дал 10 верных ответов подряд.

Время ответа на вопрос - 15 секунд (на макетах отрисован таймер).

В случае ошибочного ответа - система предлагает попробовать завтра.

Вроде все.

Страница со списком победителей и призы которые они получили.

Приз каждый день новый, его назначает администратор, например DVD диск какого то фильма.

Заоблачные цены просьба не предлагать.

Верстку предоставим.

8 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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