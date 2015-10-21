Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен человек который будет сидеть просто день и ночь над коддингом и натяжкой вёрстки на wordpress(до воскресенья желательно), ибо надо уже сдавать проект, а у нас произошли проблемы c предыдущим программистом-он сбежал, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист Node.js для консультации и помощи
в установке на свой (Linux Debian 8 64bit) сервер https://github.com/feross/webtorrent проекта
или https://github.com/feross/instant.io
знание WebRTC приветствуется.
Для связи пишите в личку
Оплата по договоренности.
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