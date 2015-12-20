Программирование и натяжка вёрстки сайта под worpress.

$300
Веб-программированиеЗавершен6 заявок160 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен человек который будет сидеть просто день и ночь над коддингом и натяжкой вёрстки на wordpress(до воскресенья желательно), ибо надо уже сдавать проект, а у нас произошли проблемы c предыдущим программистом-он сбежал, то есть не справился скорее всего с проектом, теперь из-за него проект горит. Есть подробное ТЗ. Оставляйте свои заявки, всем вышлю ТЗ.

Оплата по факту, если в это воскресенье будет уже хотя бы сырой вариант, платим 300$-400$

8 лет назад
axblue
28 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bitsasmedai
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$400
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Алексей положительный заказчик, всегда идет на встречу, относится с понимаем и в критических ситуациях не выходит из себя что очень важно для заказчика. Работать было приятно, на все вопросы которые возникали Алексей давал понятные ответы и старался помочь в разработке. Плюсом также есть его навыки в разработке сайтов. Рекомендую!
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