Программирование и натяжка вёрстки сайта под worpress.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен человек который будет сидеть просто день и ночь над коддингом и натяжкой вёрстки на wordpress(до воскресенья желательно), ибо надо уже сдавать проект, а у нас произошли проблемы c предыдущим программистом-он сбежал, то есть не справился скорее всего с проектом, теперь из-за него проект горит. Есть подробное ТЗ. Оставляйте свои заявки, всем вышлю ТЗ.

Оплата по факту, если в это воскресенье будет уже хотя бы сырой вариант, платим 300$-400$