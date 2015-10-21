Доработка самописного сайта

Добрый день! Мне нужно доработать сайт желательно сделать через отдельные скрипты, которые бы прописывались в отдельных файлах, в на самом сайте лишь подключались парой строчек. Если какой-то пункт не можете сделать, укажите это в ответе. Указывайте цену и сроки ...