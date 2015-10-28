Добавить доп разделы для статей сайта на instsntcms

Сайт на instantcms 1.10.3. Нужно добавить возможность размещать статью сразу в нескольких разделах. Есть готовый модуль для этого, но просто установить его туда не получится – компонент уже переделан частично. Так что придется дописывать вручную, чтобы не сломать сделанное. Пожалуйста укажите примерные сроки и стоимость.