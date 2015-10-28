Ищу разработчика лендинга. Проект на 3 страницы и 3 всплывающих окна. Срок заказа 2 дня. Задавайте вопросы. Тематика - стоматологические услуги. В случае удачного сотрудничества возможно постоянное сотрудничество.
Добавить доп разделы для статей сайта на instsntcms
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Сайт на instantcms 1.10.3. Нужно добавить возможность размещать статью сразу в нескольких разделах. Есть готовый модуль для этого, но просто установить его туда не получится – компонент уже переделан частично. Так что придется дописывать вручную, чтобы не сломать сделанное. Пожалуйста укажите примерные сроки и стоимость.
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