Лендинг

$100
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок253 просмотра
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Ищу разработчика лендинга. Проект на 3 страницы и 3 всплывающих окна. Срок заказа 2 дня. Задавайте вопросы. Тематика - стоматологические услуги. В случае удачного сотрудничества возможно постоянное сотрудничество.

8 лет назад
novostiv
Сергей 
67 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
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