Усовершенствование готового одностраничника и натяжка на CMS

Есть сайт, он впринцепи нас устраивает, но он слишком старый, создан на обычном хтмл, виснет, ничего не видно через телефон. у сайта есть меню, так же есть доставка каких то определенных блюд, это не просматривается или очень криво в общем, нужно сделать нам сайт, так же одностраничник. можно добавить немного современности в дизайн и функционал. главное от сайта, корректное отображение на всех устройствах, от компьютера, до монитора, адаптация и как нибудь красиво и современно разместить меню. вот сам сайт http://bar-trum.ru/

От вас:

1. Предложение на какой CMS будет сайт

2. Ссылку на аналогичный, чтобы мог посмотреть как отображается на всех устройствах

3. Цена + сроки