Доработать шаблон WP - два дополнительных шаблона страницы "Page"

Необходимо сделать два дополнительных шаблона страницы "Page" в простеньком шаблоне WordPress.

Первую страницу предполагается использовать в качестве главной страницы сайта, вторую - в качестве страницы вывода результатов поиска.

На сайте так же используется плагин личного кабинета WP-Recall (разработчик: http://wppost.ru/lichnyj-kabinet-polzovatelya-lichnye-soobshheniya-i-sistema-rejtinga-polzovatelej-dlya-wordpress/). При помощи плагина "WP-Recall" каждый пользователь может разместить персональную запись на сайте, к которой прикрепляется информация об этом пользователе - его аватар и несколько произвольных полей из личного кабинета.

У каждого пользователя будет только одна запись. Эта запись будет иметь свои дополнительные поля, плюс к этой записи будет прикреплена информация из личного кабинета уже с другими дополнительными полями (профиля). Всё это уже реализовано через плагин WP-Recall (доработанный).

Необходимо сделать вывод " контейнеров" с информацией о юзерах (аватарка, ник, пара дополнительных полей профиля), но только при условии, что этот юзер создал свою запись (это страница результатов поиска по юзерам).

А на главной странице будет вывод таких же " контейнеров", но только при условии, что юзер не только создал свою запись, но и эта запись попала в определённую категорию (админ добавил). Не добавили в категорию - нет "контейнера" на главной.

Приблизительный вид страниц можно посмотреть в приложении. Более подробное задание с нужным внешним видом страниц и всей необходимой информацией, выводимой в "контейнерах" предоставлю непосредственному исполнителю.