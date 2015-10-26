Есть сайт, он впринцепи нас устраивает, но он слишком старый, создан на обычном хтмл, виснет, ничего не видно через телефон. у сайта есть меню, так же есть доставка каких то определенных блюд, это не просматривается ...
Доработать шаблон WP - два дополнительных шаблона страницы "Page"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать два дополнительных шаблона страницы "Page" в простеньком шаблоне WordPress.
Первую страницу предполагается использовать в качестве главной страницы сайта, вторую - в качестве страницы вывода результатов поиска.
На сайте так же используется плагин личного кабинета WP-Recall (разработчик: http://wppost.ru/lichnyj-kabinet-polzovatelya-lichnye-soobshheniya-i-sistema-rejtinga-polzovatelej-dlya-wordpress/). При помощи плагина "WP-Recall" каждый пользователь может разместить персональную запись на сайте, к которой прикрепляется информация об этом пользователе - его аватар и несколько произвольных полей из личного кабинета.
У каждого пользователя будет только одна запись. Эта запись будет иметь свои дополнительные поля, плюс к этой записи будет прикреплена информация из личного кабинета уже с другими дополнительными полями (профиля). Всё это уже реализовано через плагин WP-Recall (доработанный).
Необходимо сделать вывод " контейнеров" с информацией о юзерах (аватарка, ник, пара дополнительных полей профиля), но только при условии, что этот юзер создал свою запись (это страница результатов поиска по юзерам).
А на главной странице будет вывод таких же " контейнеров", но только при условии, что юзер не только создал свою запись, но и эта запись попала в определённую категорию (админ добавил). Не добавили в категорию - нет "контейнера" на главной.
Приблизительный вид страниц можно посмотреть в приложении. Более подробное задание с нужным внешним видом страниц и всей необходимой информацией, выводимой в "контейнерах" предоставлю непосредственному исполнителю.
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