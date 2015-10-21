Сайт на форумном движке phpbb

Есть сайт на движке phpbb, нужно его изменить, а именно: 1) порядок и формат показа сообщений форума на гл странице, 2) доработать поиск чтобы он показывал что ранее искали, 3) добавить новые поля пользователям, которых нет в движке, но которые должны показываться в соответствующих форумах на сайте, 4) изменить сортировку и порядок показа форума, 5) изменить вёрстку под дизайн сайта. Есть и другая работа, но вкратце, это основное.