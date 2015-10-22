Нужна консультация опытного программиста

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна консультация по вопросам подключния платежных систем на сайт.

8 лет назад
sergigabyte
Сергей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад