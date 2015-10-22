Нужна консультация опытного программиста

Нужно написать небольшой движок для вывода списка промокодов. Есть xml файл с данными. Нужно взять из него нужные данные, записать в БД и сделать вывод в виде страниц сайта. Делать на php/mysql Делать нужно только программную ...
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