Редактирование шаблона wordpress

Необходимо отредактировать адаптивный шаблон wordpress, для работы необходимы знания в php, css и html. Шаблон в приложении.

1) Убрать копирайты шаблона в футере;

2) Заменить вывод заголовков в виджетах сайдбара и футера с атрибута на обычный текст, с подгонкой исходных размеров через css, тоже сделать с выводом заголовков названия и описания сайта в хедере;

4) Убрать из списка постов на странице меток/архивов/рубрик вывод даты и автора, на странице одной записи, оставить вывод рубрики с атрибутом .

Прошу фрилансеров не знающих php не подавать заявки, т.к. большинство требующих изменений в шаблоне идут не в обычных для этого местах, а через специальный, управляющий файл, через php функции. Для профессионала работа на пол часа +/-, просьба учитывать это и предлагать адекватные цены.

Код вывода копирайтов находится в php коде файла theme-options.php, в папке /ink/, не доступной для редактирования из внутреннего редактора wordpress.

p.s. возможно дальнейшее сотрудничество при качестве и скорости выполненной работы.