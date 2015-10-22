Нужна консультация по вопросам подключния платежных систем на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен универсальный clickunder скрипт, принцип действия:
Пользователь кликает в любом месте страницы и ему высвечивается новое окно в фоне на весь экран.
Нужно, что бы код работал во всех браузерах и понимал все мобильные устройства.
Нужно чтобы можно было вставлять большое количество линков на которые пользователь будет попадать при клике (учет по уникальности, не рандом, должна быть последовательность).
Нне нужно мне предлагать скрипты из паблика, только новый код!
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